قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 03:38

قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية

منذ 55 mins 22 December، 2024
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