طائرات الاحتلال تقصف مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 02:06

طائرات الاحتلال تقصف مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة

منذ 19 mins 22 December، 2024
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