شهيدان إثر قصف إسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 02:06

شهيدان إثر قصف إسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 40 mins 22 December، 2024
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