اليمن | وزير الإعلام في حكومة صنعاء: من الواضح أن الأميركيين لم يتعلموا من أخطائهم وسيستمرون في حصاد الإذلال على أيدينا نحن اليمنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 00:34

اليمن | وزير الإعلام في حكومة صنعاء: من الواضح أن الأميركيين لم يتعلموا من أخطائهم وسيستمرون في حصاد الإذلال على أيدينا نحن اليمنيين

منذ 44 mins 21 December، 2024
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