فلسطين المحتلة: إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 00:34

فلسطين المحتلة: إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 54 mins 21 December، 2024
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