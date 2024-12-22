القوات الأمريكية تنفذ عدواناً على اليمن تزعم أنه استهدف منشآت عسكرية للجيش اليمني في صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 00:32

القوات الأمريكية تنفذ عدواناً على اليمن تزعم أنه استهدف منشآت عسكرية للجيش اليمني في صنعاء

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
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