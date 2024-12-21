الدفاع المدني بغزة: 20 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 17 منهم شمالي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 19:56

الدفاع المدني بغزة: 20 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 17 منهم شمالي القطاع

منذ 35 mins 21 December، 2024
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