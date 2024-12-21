فلسطين المحتلة: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بقنابل محلية الصنع “أكواع” في بلدة يعبد جنوب غرب جنين. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 19:56

فلسطين المحتلة: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بقنابل محلية الصنع “أكواع” في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

منذ 38 mins 21 December، 2024
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