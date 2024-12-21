جيش العدو الاسرائيلي: إصابة قائد سيارة عسكرية في “لواء جفعاتي” بجروح خطيرة خلال نشاط عسكري جنوبي “البلاد” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 18:24

جيش العدو الاسرائيلي: إصابة قائد سيارة عسكرية في “لواء جفعاتي” بجروح خطيرة خلال نشاط عسكري جنوبي “البلاد”

منذ 12 mins 21 December، 2024
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