سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود وآليات العدو في منطقة الخلفاء والعلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 18:24

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود وآليات العدو في منطقة الخلفاء والعلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 27 mins 21 December، 2024
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