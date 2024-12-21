هيئة البث “الإسرائيلية”: محاولات لاعتراض مسيرة معادية تسللت إلى منطقة غلاف غزة جنوب “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 15:18

هيئة البث “الإسرائيلية”: محاولات لاعتراض مسيرة معادية تسللت إلى منطقة غلاف غزة جنوب “إسرائيل”

منذ 7 mins 21 December، 2024
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