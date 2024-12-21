أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تطلق قنابل الغاز تجاه مظاهرة خرجت في ساحة مخيم جنين رفضا لحصار المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 15:18

أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تطلق قنابل الغاز تجاه مظاهرة خرجت في ساحة مخيم جنين رفضا لحصار المخيم

منذ 24 mins 21 December، 2024
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