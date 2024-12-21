موقع “والاه” العبري: أولئك الذين كانوا يعيشون في الطوابق العليا في تل أبيب لم يكن لديهم الوقت للوصول إلى الملاجئ حين سقط الصاروخ اليمني فجر اليوم. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 15:18

موقع “والاه” العبري: أولئك الذين كانوا يعيشون في الطوابق العليا في تل أبيب لم يكن لديهم الوقت للوصول إلى الملاجئ حين سقط الصاروخ اليمني فجر اليوم.

منذ 34 mins 21 December، 2024
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