حماس: الفصائل المجتمعة أكدت مواصلة التشاور والتنسيق حول المستجدات المتعلقة بالعدوان ومفاوضات وقف النار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 15:18

حماس: الفصائل المجتمعة أكدت مواصلة التشاور والتنسيق حول المستجدات المتعلقة بالعدوان ومفاوضات وقف النار

منذ 36 mins 21 December، 2024
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