قوات الاحتلال تقوم بتثبيت نقاط عسكرية في تلة قرص النفل الاستراتيجية شمال القنيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2024 - 13:44

قوات الاحتلال تقوم بتثبيت نقاط عسكرية في تلة قرص النفل الاستراتيجية شمال القنيطرة

منذ 7 mins 21 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة