مراسل المنار : جيش العدو الإسرائيلي يتراجع عن المدخل الغربي لبلدة الناقورة بعد ان رفع ساترا ترابيا وسط الطريق بالقرب من مركز الجيش اللبناني الذي بقي بعيدا عن عمليات التجريف الذي شهدتها البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 13:44

مراسل المنار : جيش العدو الإسرائيلي يتراجع عن المدخل الغربي لبلدة الناقورة بعد ان رفع ساترا ترابيا وسط الطريق بالقرب من مركز الجيش اللبناني الذي بقي بعيدا عن عمليات التجريف الذي شهدتها البلدة

منذ 11 mins 21 December، 2024
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