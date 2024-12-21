وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45 ألفا و227 شهيدا و107 آلاف و573 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2024 - 13:44

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45 ألفا و227 شهيدا و107 آلاف و573 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

منذ 13 mins 21 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة