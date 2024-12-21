المستشار الألماني: لدينا 5 قتلى وأكثر من 80 جريحا في حادث الدهس بسوق عيد الميلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 13:44

المستشار الألماني: لدينا 5 قتلى وأكثر من 80 جريحا في حادث الدهس بسوق عيد الميلاد

منذ 25 mins 21 December، 2024
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