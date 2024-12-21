أنباء عن اندلاع حرائق كبيرة في حي العلمي بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، بفعل إطلاق النار المكثف والقصف المدفعي أثناء توغل آليات الاحتلال في المنطقة. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 13:44

أنباء عن اندلاع حرائق كبيرة في حي العلمي بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، بفعل إطلاق النار المكثف والقصف المدفعي أثناء توغل آليات الاحتلال في المنطقة.

منذ 47 mins 21 December، 2024
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