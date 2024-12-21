الخارجية الإيرانية: استشهاد أحد موظفي سفارتنا في دمشق جراء إصابته بجروح عقب إطلاق النار على سيارته الأحد الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2024 - 12:12

الخارجية الإيرانية: استشهاد أحد موظفي سفارتنا في دمشق جراء إصابته بجروح عقب إطلاق النار على سيارته الأحد الماضي

منذ 14 mins 21 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة