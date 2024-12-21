طيران الاحتلال يستهدف منزلا في محيط مطعم شعفوط بحي الزيتون بمدينة غزة. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 12:12

طيران الاحتلال يستهدف منزلا في محيط مطعم شعفوط بحي الزيتون بمدينة غزة.

منذ 24 mins 21 December، 2024
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