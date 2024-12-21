ذاعة جيش الاحتلال: التحقيقات مستمرة في أسباب فشل التصدي للصاروخ اليمني الذي سقط في “تل أبيب” فجر اليوم، وذلك رغم إطلاق صواريخ اعتراضية من عدة منظومات تجاهه وقد فشلت جميعها. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 12:12

ذاعة جيش الاحتلال: التحقيقات مستمرة في أسباب فشل التصدي للصاروخ اليمني الذي سقط في “تل أبيب” فجر اليوم، وذلك رغم إطلاق صواريخ اعتراضية من عدة منظومات تجاهه وقد فشلت جميعها.

منذ 35 mins 21 December، 2024
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