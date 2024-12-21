وسائل إعلام إسرائيلية: أضرار جسيمة في المباني المجاورة للملعب الذي أصابه الصاروخ اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 09:08

وسائل إعلام إسرائيلية: أضرار جسيمة في المباني المجاورة للملعب الذي أصابه الصاروخ اليمني

منذ 6 mins 21 December، 2024
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