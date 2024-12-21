وسائل اعلام عبرية: الليلة تبين أكثر من أي مرة أن إسرائيل عاجزة عن مواجهة اليمن وغير مستعدة استخباراتيًا ومعلوماتيًا لمواجهة تهديد القوات المسلحة اليمنية ولم تبلور خطط حقيقية للتصدي لهم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 21 2024 - 09:06

وسائل اعلام عبرية: الليلة تبين أكثر من أي مرة أن إسرائيل عاجزة عن مواجهة اليمن وغير مستعدة استخباراتيًا ومعلوماتيًا لمواجهة تهديد القوات المسلحة اليمنية ولم تبلور خطط حقيقية للتصدي لهم

منذ 36 mins 21 December، 2024
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