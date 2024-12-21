لجان المقاومة في فلسطين المحتلة: القصف الصاروخي اليمني يترجم تصميم الشعب اليمني وقيادته الشجاعة على تصعيد الإسناد لغزة عملاً بالواجب الديني والإنساني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 09:06

لجان المقاومة في فلسطين المحتلة: القصف الصاروخي اليمني يترجم تصميم الشعب اليمني وقيادته الشجاعة على تصعيد الإسناد لغزة عملاً بالواجب الديني والإنساني

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
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