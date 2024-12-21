11 إصابة في صفوف المستوطنين جراء سقوط الصاروخ اليمني على “تل أبيب” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2024 - 09:06

11 إصابة في صفوف المستوطنين جراء سقوط الصاروخ اليمني على “تل أبيب”

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة