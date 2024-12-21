قوات الاحتلال تقتحم بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2024 - 04:28

قوات الاحتلال تقتحم بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة