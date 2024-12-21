سرايا القدس – كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي والتصدي لاقتحام قواته للبلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 02:56

سرايا القدس – كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي والتصدي لاقتحام قواته للبلدة

منذ 26 mins 21 December، 2024
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