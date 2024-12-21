مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح مشروع قانون تمويل الحكومة حتى منتصف آذار/ مارس المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 01:24

مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح مشروع قانون تمويل الحكومة حتى منتصف آذار/ مارس المقبل

منذ 7 mins 21 December، 2024
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