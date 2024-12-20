مجلس الأمن يقرر بالإجماع تجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في المنطقة العازلة بالجولان لـ 6 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 23:50

مجلس الأمن يقرر بالإجماع تجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في المنطقة العازلة بالجولان لـ 6 أشهر

منذ 23 mins 20 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة