نتنياهو عن السيد حسن نصرالله: كان هو من يستخدم إيران وليس العكس لقد أذهلني فعلاً هذا الشخص حيث كان بمثابة محور المحور – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 23:50

نتنياهو عن السيد حسن نصرالله: كان هو من يستخدم إيران وليس العكس لقد أذهلني فعلاً هذا الشخص حيث كان بمثابة محور المحور

منذ 1 ساعة 20 December، 2024
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