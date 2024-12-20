“يديعوت أحرونوت”: الجيش قال أنه لابد للشاباك تقديم نتائج التحقيقات خصوصاً أنه المسؤول عن الاستخبارات في غزة. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 22:18

“يديعوت أحرونوت”: الجيش قال أنه لابد للشاباك تقديم نتائج التحقيقات خصوصاً أنه المسؤول عن الاستخبارات في غزة.

منذ 33 mins 20 December، 2024
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