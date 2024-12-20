“يديعوت أحرونوت”: لا تزال هناك مواضيع مثل قسم العمليات، والقيادة الجنوبية، وسلوك القوات الجوية بحاجة إلى المناقشة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 22:18

“يديعوت أحرونوت”: لا تزال هناك مواضيع مثل قسم العمليات، والقيادة الجنوبية، وسلوك القوات الجوية بحاجة إلى المناقشة

منذ 34 mins 20 December، 2024
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