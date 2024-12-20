صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: انعقدت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي لتقديم التحقيق الأكثر حساسية فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 22:18

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: انعقدت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي لتقديم التحقيق الأكثر حساسية فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر

منذ 38 mins 20 December، 2024
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