وول ستريت جورنال نقلا عن نتياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل حماس ولن نتركها في السلطة بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 22:18

وول ستريت جورنال نقلا عن نتياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل حماس ولن نتركها في السلطة بغزة

منذ 38 mins 20 December، 2024
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