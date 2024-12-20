كتائب القسام: في عملية أمنية معقدة تمكن مُجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 20:46

كتائب القسام: في عملية أمنية معقدة تمكن مُجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال القطاع

منذ 30 mins 20 December، 2024
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