القناة 12 العبرية عن مصادر: عدد من عائلات الرهائن وصلهم مؤخرًا وثائق تؤكد أن أبنائهم ما زالوا على قيد الحياة. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 20:46

القناة 12 العبرية عن مصادر: عدد من عائلات الرهائن وصلهم مؤخرًا وثائق تؤكد أن أبنائهم ما زالوا على قيد الحياة.

منذ 35 mins 20 December، 2024
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