مصادر سورية: نقل قوة أميركية ومعدات ثقيلة من قاعدة الحرير قرب أربيل إلى الداخل السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 20:46

مصادر سورية: نقل قوة أميركية ومعدات ثقيلة من قاعدة الحرير قرب أربيل إلى الداخل السوري

منذ 41 mins 20 December، 2024
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