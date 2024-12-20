رويترز عن الخارجية الأمريكية: الدبلوماسيون بحثوا مع هيئة تحرير الشام التطورات الإقليمية ومحاربة تنظيم الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 19:12

رويترز عن الخارجية الأمريكية: الدبلوماسيون بحثوا مع هيئة تحرير الشام التطورات الإقليمية ومحاربة تنظيم الدولة

منذ 58 mins 20 December، 2024
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