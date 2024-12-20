القناة 14 العبرية: السوري الذي أطلق الجيش “الإسرائيلي” عليه النار كان خارج المنطقة العازلة في قرية المعرية اثناء تظاهرات ضد الوجود الإسرائيلي في المنطقة. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 19:12

القناة 14 العبرية: السوري الذي أطلق الجيش “الإسرائيلي” عليه النار كان خارج المنطقة العازلة في قرية المعرية اثناء تظاهرات ضد الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

منذ 1 ساعة 20 December، 2024
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