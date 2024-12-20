21 شهيداً من جراء استهداف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 17:40

21 شهيداً من جراء استهداف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الجمعة

منذ 12 mins 20 December، 2024
أخبار موقع المنار
أخبار دولية

التعليقات

ذات صلة