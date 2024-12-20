مستوطنون يتظاهرون أمام منزل وزير حرب الاحتلال للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 17:40

مستوطنون يتظاهرون أمام منزل وزير حرب الاحتلال للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل الأسرى

منذ 36 mins 20 December، 2024
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