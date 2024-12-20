7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال شقة سكنية داخل برج “يافا” في شارع مبروك بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 17:40

7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال شقة سكنية داخل برج “يافا” في شارع مبروك بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 55 mins 20 December، 2024
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