قوات الاحتلال تنفذ تفجيراً جديداً في بلدة يارون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 17:40

قوات الاحتلال تنفذ تفجيراً جديداً في بلدة يارون

منذ 1 ساعة 20 December، 2024
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