فلسطين المحتلة: جيش الاحتلال يستهدف بوابة مستشفى كمال عدوان شمال غزة بقذيفة مدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 13:02

فلسطين المحتلة: جيش الاحتلال يستهدف بوابة مستشفى كمال عدوان شمال غزة بقذيفة مدفعية

منذ 6 mins 20 December، 2024
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