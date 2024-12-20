اعلام العدو: تمكنت التنظيمات في الضفة الغربية من تهريب الأسلحة بما فيها العبوات الناسفة ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في عدة حالات وحتى سقوط قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 13:02

اعلام العدو: تمكنت التنظيمات في الضفة الغربية من تهريب الأسلحة بما فيها العبوات الناسفة ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في عدة حالات وحتى سقوط قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي

منذ 21 mins 20 December، 2024
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