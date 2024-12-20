اعلام العدو: تستعد القيادة المركزية لسيناريوهات مرعبة، إغلاق الطرق وتنفيذ هجمات متزامنة في عدة مواقع في جميع أنحاء الضفة الغربية، على غرار ما حدث في 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 13:02

اعلام العدو: تستعد القيادة المركزية لسيناريوهات مرعبة، إغلاق الطرق وتنفيذ هجمات متزامنة في عدة مواقع في جميع أنحاء الضفة الغربية، على غرار ما حدث في 7 أكتوبر

منذ 21 mins 20 December، 2024
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