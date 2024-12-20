وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو لن يحضر مراسم إحياء ذكرى “تحرير أوشفيتز” في بولندا خشية اعتقاله بعد مذكرة الجنائية الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 13:02

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو لن يحضر مراسم إحياء ذكرى “تحرير أوشفيتز” في بولندا خشية اعتقاله بعد مذكرة الجنائية الدولية

منذ 23 mins 20 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة