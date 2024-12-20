وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45,206 شهيد و 107,512 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 13:02

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45,206 شهيد و 107,512 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م

منذ 27 mins 20 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة