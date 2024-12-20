وزارة الصحة غزة: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيد و 174 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 13:02

وزارة الصحة غزة: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيد و 174 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 28 mins 20 December، 2024
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